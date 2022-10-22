«Броуки» подадут протест на результат матча с «Родиной Медиа»: «Должна быть переигровка»

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров прокомментировал ситуацию с пенальти, который не забил Виталий Дьяков.

В 1-м тайме защитник не реализовал 11-метровый, однако настаивали, что его нужно перебить, так как футболисты «Родины Медиа» вбежали в штрафную до удара.

Арбитр в итоге не изменил своего решения, пенальти перебит не был.

– Переигровка будет?

– Мы же видели мнение лиги и ее представителей о том, что технические ошибки обычно ведут к переигровке. Помнишь, как «Амкал» подавал протест в РФС? Я думаю, здесь это не работает. Как сказал судья: «Здесь оранжевым мячом играют!»

– Ты же согласен, что такое бывает и в обычном футболе?

– Такое бывает?

– Конечно, когда выбегают игроки, и этот пенальти не перебивают. Такое же бывает.

– Нет!

– Всегда перебивают пенальти, когда забегание?

– Конечно!

– Ну, нет.

– Да, если один человек забежал, то перебивание, а как, если здесь правило такое? Тем более мяч был отбит в эту сторону, где он был. Это не судейская ошибка по эпизоду, а техническая ошибка из-за неверной трактовки правил.

По сути, должна быть переигровка. Мы подадим запрос на переигровку – ради интереса, посмотреть, что ответит лига, – сказал Егоров ТГ-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.

«Броуки» проиграли в матче 6-го тура Winline Медиалиги (1:2).