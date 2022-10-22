Осипов о пенальти Дьякова: «Как болельщик я привык, что при входе в штрафную удар перебивают. Но судья уверен в своей правоте»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов подвел итоги матча «БроукБойз» – (1:2).

Представители «Броуков» были возмущены решением судьи не дать Виталию Дьякову перебить пенальти, несмотря на то, что футболисты «Родины» вбежали в штрафную до удара. Игра несколько раз прерывалась и из-за других спорных решений и потасовок на поле.

– Это был самый безбашенный матч второго сезона?

– Наверное, да.

– Что в нем понравилось, а что – нет?

– Понравилось, что вернули свой прежний образ неравнодушных и сильно переживающих за свою команду ребят. Не понравилось, что опять все разговоры будут о судействе, потому что крайне редко используемая трактовка правил, как многие считают, повлияла на исход матча.

Хотя забей «Броуки» свой пенальти, разговоров бы не было. Мы снова вернемся к обсуждению решения арбитра – это мне не нравится.

Я не являюсь экспертом в судейских решениях, более того, мне не хватает компетенции. Как обычный болельщик и обыватель я привык видеть, что при входе [до удара] в штрафную [пенальти] перебивается, как и заступ вратаря с линии ворот.

Но, повторюсь, если действительно есть такая трактовка, и арбитр прав, то никаких разговоров на конференции об этом быть не может.

– Будет ли отдельный разговор с арбитром этого матча?

– Я не знаю просто, о чем мы можем с ним беседовать. Во-первых, я обычно с судьями не общаюсь, во-вторых, человек уверен в своей правоте. О чем нам разговаривать?

Судья считает, что сделал все правильно, что есть такая трактовка, поэтому его решение для него правильное. Если команда, против которой была эта трактовка, сможет это доказать, наверное, уже тогда есть смысл об этом беседовать.

Я еще раз говорю, я принимаю решения судей таковыми, потому что они куда более компетентны, чем я. Самое главное, что матч сыгран, а моменты пережиты. О чем сейчас разговаривать? – сказал Осипов в интервью телеграм-каналу «С детства за медиафутбол».