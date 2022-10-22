Спортдиректор «Рубина» Яровинский попал в заявку казанцев на матч Медиалиги. Он вышел в нападении в концовке

«Рубин» в 6-м туре Winline Медиалиги впервые внес в заявку на матч спортивного директора профессиональной команды казанцев Олега Яровинского.

Менеджер изначально был в заявке на сезон, но сегодня в игре с SD Family он впервые попал в состав. Олег был заявлен под номером 19 с никнеймом Director.

По ходу первого тайма Яровинский пришел в эфир к комментатору Сергею Дурасову. По словам спортивного директора казанцев, он не напрашивался в команду МФЛ, а попал в нее по итогам просмотра.

Яровинский в концовке игры вышел на замену усилить нападение, однако «Рубин» в этом матче проиграл – 0:1.