Матч Winline Медиалиги – Watch TV может не состояться.

У команды РФС проблемы с комплектованием состава. По данным канала «Некласико», сыграть по разным причинам не смогут многие футболисты:

– Игроки в пляжный футбол отправляются в Дубай на сбор и товарищеский турнир (Макаров, Шкарин, Пархоменко, Бухлицкий, Лихачев)

– Ряд футболистов отправятся на социальное мероприятие в Татарстане (Пименов, Никоноров, Быстров, Терехова, Медведь)

– Еще некоторые игроки по-прежнему не восстановились от травм (Тихонов, Юсибов, Шмаров, Билялетдинов, Широков, Легков, Аленичев)

– Также из-за различных мероприятий в других городах и странах отсутствуют Титов, Шишкин, Дубчак, Борзаковский, Жижикин, Ковальчук, Алдонин.

10 октября «Наши Парни» попросили МФЛ о переносе игры, однако команда не согласилась.

Ситуацию прокомментировал комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов.

«Команда «Наши Парни» в этом туре должна играть против Watch TV. По их просьбе изначально заявленный на пятницу матч был перенесен на поздний вечер воскресенья. Но пару дней назад стало известно, что и туда команда почему-то не успевает.

У «парней» коммерческое мероприятие в Казани, которое официально должно закончиться в субботу. (Я знаю миллион способов добраться из Казани в Москву за одну ночь, но, видимо, там другие планы). Сейчас три стороны (лига, мы, они) активно пытаются найти компромисс для того, чтобы матч состоялся, но есть проблема: в предложенные даты наша команда не может собраться основным составом, а, значит, будет ощутимо слабее.

У меня вопрос. Должна ли ни в чем не виновная команда навредить себе ради блага соперника? При всем уважении к статусу РФС, я говорю сейчас об одной из 18 медийных команд, тут все равны. На мой взгляд, админресурс это хорошо, но справедливость круче, хотя бы в любительском футболе!» – написал комментатор в своем телеграм-канале.

Игра «Наши Парни» – Watch TV запланирована на воскресенье, 23 октября. Начало – в 21:30 по московскому времени.