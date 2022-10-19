Красный мяч останется в Медиалиге

В регулярном чемпионате Winline Медиалиги сохранится правило красного мяча.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент МФЛ Николай Осипов.

Эксперимент с бонусным мячом был введен в 5-м туре Медиалиги. По ходу игры его может взять любая из двух команд, а гол им засчитывается за два.

Ранее Осипов также подтвердил, что в чемпионате останутся тайм-ауты и чистое время.

В 5-м туре бонусный мяч принес победу Tamo Junto в матче с «Бей Беги». Также благодаря этому правилу впервые за все время выступлений в МФЛ сумел выиграть Watch TV.

Чистое время затягивает игру? Бонусным мячом реально вытащить матч? Разбираем эксперименты Winline Медиалиги