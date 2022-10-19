Чистое время останется до конца регулярного чемпионата Winline Медиалиги

Теги Эгриси 2Drots Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов заявил, что правило чистого времени остается до конца регулярного чемпионата.

Все матчи 5-го тура Медиалиги проходили с чистым временем – два тайма по 25 минут.

Наиболее продолжительным стал матч 2Drots«Эгриси» (4:2). Средняя продолжительность матча – около 101 минуты.

Чистое время затягивает игру? Бонусным мячом реально вытащить матч? Разбираем эксперименты Winline Медиалиги  

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