Чистое время останется до конца регулярного чемпионата Winline Медиалиги

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов заявил, что правило чистого времени остается до конца регулярного чемпионата.

Все матчи 5-го тура Медиалиги проходили с чистым временем – два тайма по 25 минут.

Наиболее продолжительным стал матч 2Drots – (4:2). Средняя продолжительность матча – около 101 минуты.

Чистое время затягивает игру? Бонусным мячом реально вытащить матч? Разбираем эксперименты Winline Медиалиги