Чистое время останется до конца регулярного чемпионата Winline Медиалиги
Президент Winline Медиалиги Николай Осипов заявил, что правило чистого времени остается до конца регулярного чемпионата.
Все матчи 5-го тура Медиалиги проходили с чистым временем – два тайма по 25 минут.
Наиболее продолжительным стал матч 2Drots – «Эгриси» (4:2). Средняя продолжительность матча – около 101 минуты.
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