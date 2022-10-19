Тайм-ауты оставят в регулярном чемпионате Winline Медиалиги
Президент Winline Медиалиги Николай Осипов заявил, что правило минутного тайм-аута остается в регулярном чемпионате МФЛ.
В экспериментальном 5-м туре Winline Медиалиги командами было использовано 9 тайм-аутов.
Отчет по туру с экспериментальным правилами технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава планирует отправить в ФИФА.
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