Тайм-ауты оставят в регулярном чемпионате Winline Медиалиги

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов заявил, что правило минутного тайм-аута остается в регулярном чемпионате МФЛ.

В экспериментальном 5-м туре Winline Медиалиги командами было использовано 9 тайм-аутов.

Отчет по туру с экспериментальным правилами технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава планирует отправить в ФИФА.

Чистое время затягивает игру? Бонусным мячом реально вытащить матч? Разбираем эксперименты Winline Медиалиги