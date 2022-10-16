Глава Медиалиги об экспериментах: «Оставил бы кое-что в плей-офф. Мне нравится красный мяч»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о возможном применении экспериментальных правил в плей-офф.

– Экспериментальные правила как тебе? Заходят пока или нет?

– Мне заходит.

– Спорно.

– Что не нравится?

– Все говорят, что матчи получаются затянутые. При этом игроки говорят, что у них ощущение, будто сыграли минут 60.

– При этом они сыграли ровно 25. Слушай, это же экспериментальная история. Мне, честно, нравится красный мяч, прям очень нравится, есть драматургия. Мне нравится чистое время, потому что концовки игр становятся более интересные, потому что нет всех этих футбольных хитростей, к чему, наверное, кто-то привык. Но мне кажется, куда интереснее подать два угловых за шесть секунд, что было в матче , нежели за три минуты подать один угловой, поправляя щитки.

– Но в целом, тебе не кажется, что команды не всем пользуются?

– Не все пользуются, не знаю, по каким причинам. Кто-то староформатной концепции придерживается, играя в классический футбол, кто-то боится, переживает. Мне кажется, что сегодня больше «труханулся», например, взять красный мяч, имея численное преимущество в начале второго тайма.

Я не тренер, рассуждаю как обычный зритель, обыватель, если можно так выразиться. Забивай красный, она в меньшинстве, веди 2:0 и заканчивай надежно матч. Повторюсь, я не тренер, не знаю всех подробностей, всех нюансов, почему так или иначе. Мы для этого сделали эксперименты, чтобы посмотреть и потом пообщаться, понять, насколько это заходит или нет.

– Я правильно понимаю, что ничего из этих экспериментов не сохранится на следующие матчи этого сезона?

– В регулярке – нет!

– А в плей-офф?

– Я бы оставил кое-что.

– Красный мяч?

– Поживем – увидим.

– Но ты допускаешь, что в плей-офф будет какой-нибудь эксперимент из этого тура?

– Я не могу сказать, что допускаю, но я бы хотел.

– Решать будет КДК или кто?

– Нет, решать, скорее всего, буду я, но мне надо для самого себя понять точно, что это будет правильное решение, и оно должно быть интегрировано в плей-офф: в матчах, где уже не будет права на ошибку. Я очень надеюсь, что команды сделают определенную аналитику и помогут нам разобраться с тем, что правильно, что неправильно, что классно интегрировано, что не очень, и на фоне этого мы и примем решение.

Хочу сказать по матчу «Эгриси» – 2Drots. Мне бы хотелось, чтобы судьи – я их никогда не ругаю, а судей лиги тем более – чтобы они стали более адаптированы к новинкам, которые мы пробуем вносить.

Сегодня было удаление футболиста за то же самое нарушение, что и у игрока 2Drots в его сторону. Одному дали желтую, а другому – красную. Дай оранжевую! Она для этого и существует, чтобы пограничные фолы, не железобетонные, можно было трактовать в пользу атаки, – сказал Осипов ТГ-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.

Гол за два, чистое время, оранжевая карта – интервью с техническим директором МФЛ об экспериментах