Виталий Дьяков: «Я броук до мозга костей. В медиафутболе – это моя первая и последняя команда»

Защитник Виталия Дьяков рассказал о своем будущем в медиафутболе и ответил на вопрос о заявках игроков «БроукБойз» в «Амкал».

– Ты за «Броуков» или за «бейбиков» ( – прим. Sports.ru)?

– Я за .

– Герман сказал, что 3 игрока из «Броуков» послали заявку на «Хочу в «Амкал». Ты в их числе?

– Сложный вопрос. Ты же знаешь, мне сделали очень выгодные условия и очень выгодную зарплату.

– В «Броуках»?

– Конечно.

– 300 тысяч?

– Бери больше.

– 400?

– Ну, примерно так, плюс-минус.

– То есть ты остаешься в «Броуках»?

– Я броук вообще до мозга костей. В медиафутболе – это моя первая и последняя команда.

– Как думаешь, кто те трое, кто от вас написали заявы?

– Я думаю, что это пытаются внести какую-то смуту в наш суперколлектив. Кто-то пытается создать некий дисбаланс, но у них это не получится.

– Потому что вы – семья?

– Мы – семья, мы – «Броуки», мы – единое целое, – рассказал Дьяков в интервью телеграмм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.

Трое игроков «Броуков» хотят перейти в «Амкал»