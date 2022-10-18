Виталий Дьяков: «Я броук до мозга костей. В медиафутболе – это моя первая и последняя команда»
Защитник «Броук Бойз» Виталия Дьяков рассказал о своем будущем в медиафутболе и ответил на вопрос о заявках игроков «БроукБойз» в «Амкал».
– Ты за «Броуков» или за «бейбиков» («Бей Беги – прим. Sports.ru)?
– Я за «Матч ТВ».
– Герман сказал, что 3 игрока из «Броуков» послали заявку на «Хочу в «Амкал». Ты в их числе?
– Сложный вопрос. Ты же знаешь, мне сделали очень выгодные условия и очень выгодную зарплату.
– В «Броуках»?
– Конечно.
– 300 тысяч?
– Бери больше.
– 400?
– Ну, примерно так, плюс-минус.
– То есть ты остаешься в «Броуках»?
– Я броук вообще до мозга костей. В медиафутболе – это моя первая и последняя команда.
– Как думаешь, кто те трое, кто от вас написали заявы?
– Я думаю, что это пытаются внести какую-то смуту в наш суперколлектив. Кто-то пытается создать некий дисбаланс, но у них это не получится.
– Потому что вы – семья?
– Мы – семья, мы – «Броуки», мы – единое целое, – рассказал Дьяков в интервью телеграмм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.
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