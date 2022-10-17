Трое игроков «Броуков» хотят перейти в «Амкал»

Основатель «Амкала» Герман Эль Класико прокомментировал отборе игроков в команду в период дозаявок в Winline Медиалиги.

«Написало более 15 футболистов! Прикиньте, целых трое из «Броуков».

Конечно же, мы сохраним анонимность всем, кто написал, но на карандаш записали!» – выставил пост Герман в своем телеграм-канале El Classico Band.

Ранее Герман объявил экстренный отбор в «Амкал» для футболистов, имеющих медийный статус. Он гарантировал всем анонимность.