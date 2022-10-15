«Представь, если Песьяков бы сказал перед игрой: «Мы вам в рот дадим». Будаков сравнил медийный футбол с профессиональным

Вратарь «Бей Беги» Александр Будаков сравнил медиафутбол и профессиональный футбол в России.

– Представь, если Песьяков бы сказал перед игрой с «Уралом»: «Мы вам в рот дадим». Было бы интересно.

– Ну, разогрев хороший.

– Ну да, было бы неплохо.

– А так особо никто и не смотрит матчи.

– Да-да, и Песьяков бы в итоге был бы неправ. Ведь получили от «Урала», я слышал. Было бы интересно, можно было бы обсуждать много чего. Но этого нет, все молчат, потому что неизвестно, как отреагирует команда, главный тренер, болельщики. Здесь же все намного лояльнее, и мне этим нравится. Можно говорить все, что хочешь и что думаешь, – рассказал Алексей в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.