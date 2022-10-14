Будаков об экспериментальном туре: «##### полная. Вот прям с большой буквы»

Вратарь Александр Будаков высказался по итогам матча 5-го тура Winline Медиалиги «Бей Бейги» – (1:2).

– Первый матч с экспериментальными правилами – и сразу же вы из-за них проиграли. Как тебе?

– ##### полная. Прям вот с большой буквы #####.

– Это убивает весь футбол, правила футбола?

– Согласен. Полностью убивает. Ну а смысл?

– Ну это же медиафутбол, шоу.

– Ну, медиафутбол – класс. Да, людям весело, но нам вот вообще не смешно.

– Если бы ты был, например, зрителем, то тебе бы по-любому ведь понравилось.

–Да, я, наверное, вообще бы кайфанул, особенно если бы болел за бразильцев. Ну как за бразильцев, там три бразильца, остальных они с ЛФЛ набрали, хорошие бразильцы. Я полкоманды знаю, играл со многими, поэтому привет Гуркину. Хорошие бразильцы.

– А тебе сама команда бразильцев не нравится?

– Чтобы они обосрались и воды не было – вот мое мнение по поводу этих бразильцев, – сказал Александр в интервью телеграм-каналу «Некласико».

Эксперименты Winline Медиалиги: гол за два, чистое время, оранжевая карта. Технический директор МФЛ ответил на все вопросы