«Поздравляю, теперь ты наш игрок. Но ты не сыграешь». «Эгриси» опубликовал видеопрезентацию подписания Крысевы
Дебютант Winline Медиалиги «Эгриси» выпустил видео-презентацию подписания Севастиана Терлецкого.
В видео Крысева подписал контракт, отказал в нескольких интервью, приехал на тренировку и познакомился с командой.
По контракту Крысева «обязан снимать классный контент, а не говно для школьников, как обычно» и освещать в телеграм-канале не только игроков «Амкала», 2Drots, «БроукБойз» и «Родины Медиа». «Эгриси» в свою очередь обязывается обеспечивать Крысеву едой.
Главный тренер «Эгриси» Антон Попов завершает видео фразой: «Поздравляю, теперь ты полноценно наш игрок. Но, ты не сыграешь».
Комментарии