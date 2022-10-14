«Поздравляю, теперь ты наш игрок. Но ты не сыграешь». «Эгриси» опубликовал видеопрезентацию подписания Крысевы

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Дебютант Winline Медиалиги «Эгриси» выпустил видео-презентацию подписания Севастиана Терлецкого.

В видео Крысева подписал контракт, отказал в нескольких интервью, приехал на тренировку и познакомился с командой.

По контракту Крысева «обязан снимать классный контент, а не говно для школьников, как обычно» и освещать в телеграм-канале не только игроков «Амкала», 2Drots, «БроукБойз» и «Родины Медиа». «Эгриси» в свою очередь обязывается обеспечивать Крысеву едой.

Главный тренер «Эгриси» Антон Попов завершает видео фразой: «Поздравляю, теперь ты полноценно наш игрок. Но, ты не сыграешь».

 

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