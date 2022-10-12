Крысева станет игроком «Эгриси». Команда Уткина так выражает свою позицию по СМИ

Журналист Севастьян Терлецкий станет игроком .

Теперь он сможет находиться на матче против 2Drots в технической зоне «Эгриси».

«В следующем матче нововведение, поэтому прессу же выгнали, и мне одна команда предложила просто подписаться – это «Эгриси». Мне Вася Уткин сразу написал и предложил эту историю. Они меня заявляют, чтобы показать свою позицию, что они за СМИ», – сказал Крысева на программе «Это Медиафутбол, Бро».

Василий Уткин во время стрима на его YouTube канале «Уткин LIVE» рассказал о трансфере Крысевы.

«У нас в лиге была очень бурная дискуссия среди президентов клубов о том, что стоит или не стоит пускать журналистов на бровку.

По мнению большинства решили, что следующий тур пройдет без представителей прессы, поэтому мы пригласили Крысеву – Севастьяна Терлецкого заявить за нашу команду для того, чтобы он могу нормально работать на бровке на матче с 2Drots.

Поэтому сегодня или завтра чисто формально мы заявим Севастьяна, с ним мы уже все согласовали. Он свободный агент, дозаявить мы можем. Мы за свободу прессы!» – сказал .

Ранее было объявлено, что 5 тур Медиалиги пройдет по экспериментальным правилам. Одним из нововведений стала специальная зоны для СМИ.