Крысева станет игроком «Эгриси». Команда Уткина так выражает свою позицию по СМИ

Теги Василий Уткин Эгриси 2Drots Медиафутбол

Журналист Севастьян Терлецкий станет игроком «Эгриси».

Теперь он сможет находиться на матче против 2Drots в технической зоне «Эгриси».

«В следующем матче нововведение, поэтому прессу же выгнали, и мне одна команда предложила просто подписаться – это «Эгриси». Мне Вася Уткин сразу написал и предложил эту историю. Они меня заявляют, чтобы показать свою позицию, что они за СМИ», – сказал Крысева на программе «Это Медиафутбол, Бро».

Василий Уткин во время стрима на его YouTube канале «Уткин LIVE» рассказал о трансфере Крысевы.

«У нас в лиге была очень бурная дискуссия среди президентов клубов о том, что стоит или не стоит пускать журналистов на бровку.

По мнению большинства решили, что следующий тур пройдет без представителей прессы, поэтому мы пригласили Крысеву – Севастьяна Терлецкого заявить за нашу команду для того, чтобы он могу нормально работать на бровке на матче с 2Drots.

Поэтому сегодня или завтра чисто формально мы заявим Севастьяна, с ним мы уже все согласовали. Он свободный агент, дозаявить мы можем. Мы за свободу прессы!» – сказал Василий Уткин.

Ранее было объявлено, что 5 тур Медиалиги пройдет по экспериментальным правилам. Одним из нововведений стала специальная зоны для СМИ.

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