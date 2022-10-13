Соболев возвращается в «Бей Беги». Форвард «Спартака» будет присутствовать на матчах Медиалиги

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Александр Соболев Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что возвращается в «Бей Беги».

Основатель новичка Winline Медиалиги посетил только первую игру и после этого перестал ходить на матчи команды. Второй руководитель клуба Георгий Джикия был на всех играх.

Джикия: Ты скажи, ты продолжаешь свою деятельность в «Бей Беги»?

Соболев: Да, я продолжаю свою деятельность в «Бей Беги» и довожу дело до конца, не смотря ни на что. 

Я просто расстроен тем, что Коля [Осипов] чуть-чуть переобувается. Претензии у меня не столько к Николаю, а ко всей МФЛ, – сказал Александр.

По словам Соболева, его единственная претензия связана с непрозрачностью правила заявок профессиональных и медийных игроков.

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