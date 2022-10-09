Эмир о приглашении Тамби в «Десятку»: «Скорее всего, нет. У нас набор по весу»

Эмир Кашоков оценил перспективы приглашения Тамби Масаева в ФК «Десять».

Накануне Кашоков дебютировал в Winline Медиалиге в матче против «Ромы» (2:0).

– Тамби может появиться в ФК «Десять»?

– Скорее всего, нет. У нас набор по весу (смеется). Это была очевидная шутка.

На самом деле он отлично стоит на воротах, если его поставить вторым вратарем.

Ладно, хватить шеймить Тамби, он отлично стоит на воротах, – сказал Эмир телеграм-каналу «Лига Медиафутбол».