Эмир Кашоков не получает деньги в ФК «Десять»: «Я даже не знал, что это за лига и с кем мы играем»

Эмир Кашоков рассказал о дебюте в Медиалиге.

Комик и звезда шоу «Что было дальше?» сыграл за ФК «Десять» в матче с «Ромой» (2:0), выйдя на замену во втором тайме.

– Расскажи, как ты попал в медиафутбол?

– Я случайно залетел. Мне нужно было скинуть несколько килограмм. И до сих пор нужно на самом деле. На мне сейчас очень утягивающая форма, корсет.

На самом деле я пришел на передачу по набору в команду. Ребята мне сказали, что не хватает медийных игроков, давай, залетай.

– Тебе нравится?

– Да, отлично, супер.

– Получаешь ли ты деньги за участие?

– Нет. Я даже не знал, что это за лига и с кем мы играем. И до сих пор не знаю, против кого мы играли.

Футболом я интересуюсь, болею за «Ювентус», но такого, чтобы я смотрел все матчи, нет.

Что касается медиафутбола, я наблюдал за 2Drots, за «Амкалом», когда они только появились, – сказал Эмир телеграм-каналу «Лига Медиафутбол».