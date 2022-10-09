Эмир Кашоков не получает деньги в ФК «Десять»: «Я даже не знал, что это за лига и с кем мы играем»
Эмир Кашоков рассказал о дебюте в Медиалиге.
Комик и звезда шоу «Что было дальше?» сыграл за ФК «Десять» в матче с «Ромой» (2:0), выйдя на замену во втором тайме.
– Расскажи, как ты попал в медиафутбол?
– Я случайно залетел. Мне нужно было скинуть несколько килограмм. И до сих пор нужно на самом деле. На мне сейчас очень утягивающая форма, корсет.
На самом деле я пришел на передачу по набору в команду. Ребята мне сказали, что не хватает медийных игроков, давай, залетай.
– Тебе нравится?
– Да, отлично, супер.
– Получаешь ли ты деньги за участие?
– Нет. Я даже не знал, что это за лига и с кем мы играем. И до сих пор не знаю, против кого мы играли.
Футболом я интересуюсь, болею за «Ювентус», но такого, чтобы я смотрел все матчи, нет.
Что касается медиафутбола, я наблюдал за 2Drots, за «Амкалом», когда они только появились, – сказал Эмир телеграм-каналу «Лига Медиафутбол».
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