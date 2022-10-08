Гасилин о травме: «Сделали УЗИ, успели увидеть только 2 надрыва, дальше все опухло. Могло быть хуже»

В матче 4-го тура Winline Медиалиги – (1:2) Алексей Гасилин получил травму после нереализованного пенальти.

Форвард «Амкала» не смог самостоятельно покинуть поле, под руки его увели игроки «НС» Делима и Гриня.

После игры Гас рассказал, что с его коленом, а также извинился за незабитый 11-метровый удар.

«Сделали УЗИ, успели увидеть только 2 надрыва по 1,5 мм, дальше все опухло, могло быть хуже, сейчас 3 дня покоя, потом делаем МРТ и, конечно, ждем нашего дока, он быстро поставит меня на ноги. Всем большое спасибо за теплые слова и поддержку!

P.S. Еще раз хочу извиниться за пенку, как ни крути, этот момент повлиял на развитие игры! Но вы знаете, что так бывает, это футбол, есть хорошие моменты и плохие, идем дальше!» – написал Гасилин в своем телеграм-канале GasGollDer Live.