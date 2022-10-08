Герман о поражении от «На Спорте»: «Попали в капкан игры в автобусе»

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Президент «Амкала» Герман Эль Класико высказался о матче 4-го тура Winline Медиалиги с «На Спорте» (1:2).

«Уступили. Такое бывает. Нужно реализовать свои моменты.

Тактически на «Луче» нас переиграли. Попали в капкан игры в автобусе. Но все норм, это правилами не запрещено.

Извиняемся перед всеми болельщиками!

Спасибо всем, кто поддерживает. Сейчас сложный период. Постараемся вернуться сильнее», – написал Герман у себя в телеграмм-канале El Classico band.

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