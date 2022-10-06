Руководитель МФК «Рубин» – о дисквалификации GOODY: «С улыбкой на лице, делает неадекватные поступки»

Руководитель МФК «Рубин» Денис Краснобаев прокомментировал решение КДК о дисквалификации GOODY.

«С решением КДК полностью согласны, поступок ужасный, грубый, абсолютно неоправданный.

А вот что касается мотивации GOODY, здесь не все так прозрачно. Пообщавшись с ним после матча, он оказался парнем позитивным, не агрессивным. Все его эти поступки на поле они связаны не с его внутренней какой-то агрессией, а с таким, ну вот это я часто наблюдал у детишек 10-12 лет, которые хотят играть в футбол, рубятся до конца. И вот GOODY в этом смысле немножко футбольный ребенок.

С улыбкой на лице, делает абсолютно неадекватные поступки на поле, не смотря на трех метровые его габариты, он достаточно такой добрый парень», – сказал Денис.

КДК вынес решения по 3 туру Медиалиги. GOODY дискавилифицирован, Фанки – отделался условкой