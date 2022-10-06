Камил Гаджиев о видео с Уткиным: «Мне он казался мастером разговорного жанра, а по факту оказался истеричкой»

Теги Василий Уткин Камил Гаджиев Эгриси Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Камил Гаджиев дал объяснения по видео, на котором он бьет по щекам Василия Уткина.

«Друзья, вчера вечером особо чувствительных возбудило видео со мною и Василием Уткиным в главных ролях.

Всем предлагаю успокоиться. Вы не знаете предысторию, поэтому воздержитесь от комментариев.

Вася меня разочаровал, наша с ним короткая словесная дуэль неожиданно и без причин закончилась его оскорблениями в мой адрес.

Мне он всегда казался мастером разговорного жанра, а по факту оказался просто истеричкой.

И, несмотря на это, я при встрече протягиваю ему руку, для меня это рукопожатие означало примирение.

Дальше решайте сами. Если вы с Васей не из одного двора, где мужчины могут не пожимать друг другу руки, то вы поддержите меня. В противном случае – Васю.

P.S. Самое главное. Для меня и для Уткина эта история осталась в прошлом сразу после окончания футбольного матча “Fight Nights” против «Эгриси». И не надо нас в нее возвращать.

Всем мира, добра и здравого смысла!» – написал Гаджиев в своих соцсетях.

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