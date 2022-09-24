Гаджиев об отказе Уткина пожать руку: «Я потрепал его по щечкам немножко. Он фуфлыжник, спор не закрыл бы»

Камил Гаджиев рассказал о конфликте с Василием Уткиным.

Fight Nights Гаджиева обыграли «Эгриси» Уткина во 2-м туре Медиалиги (1:0). Перед матчем Уткин предлагал Гаджиеву спор на 500 тысяч рублей, но в итоге пари сорвалось.

– Зря не поспорили с Василием…

– Нет, не зря. Это вообще ни при чем здесь. Он [Уткин] не закрыл бы [спор], потому что он фуфлыжник. Этот человек вообще не отвечает за свои слова. В чем это проявляется? Человек, который говорит, что в медийном футболе деньги не решают, сам пытается деньгами решить.

Во-вторых, этот человек, там, где ему предлагают поиграть на его поляне, на словесной, он начинает обзываться, по-детски выражаясь.

В-третьих, когда я сегодня подходил к нему пожать руку… Ладно, он жирдяй, не встает, но руку он должен подать как мужчина. Этого он тоже не делает.

Он фуфлыжник. Я немножко его потрепал по щечкам.

– Какая была реакция?

– Какая могла быть реакция, я же говорю, он фуфлыжник. В целом, по жизни. А ребята его [«Эгриси»] – молодцы, достойный футбол показали, – сказал босс Fight Nights каналу «Крысева | Медиа футбич».

Зарубы Уткина и Гаджиева на 500 тысяч не будет. Оба обвиняют друг друга в сливе