Шарип Алиев – Уткину: «Ничего человеческого в тебе нет»

Игрок Fight Nights Шарип Алиев высказался о .

– Что с Уткиным? А вот это вопрос, что с Уткиным творится. Мы поддерживаем споры, какой-то правильный конфликт между командами, но на профессиональном уровне.

И когда человек переходит черту, начинает бросаться фразами, за которые на улице можно просто получить подзатыльник, и не жмет руку мужчине [Камилу Гаджиеву], который ему протянул руку, чтобы пожелать ему хорошей игры – это поведение не по-человечески. Не должен себя мужчина так вести. Какого он хочет к себе отношения? Что сделал, то и получил в ответ.

А то, что мы выиграли, это доказательство, что мы сильнейшая команда в этой группе. Но есть еще сильные, нам придется побороться. Как минимум, посильнее команды Василия Уткина.

– Ты уважаешь Уткина?

– Не, секунду. Как человека индустрии, как человека, который много работал в этом направлении, который много сделал, везде засветился – да. Он как профессионал – большой молодец. Со своими минусами и плюсами.

Но сегодня он себя проявил странно. По меньшей мере просто странно, за что он и поплатился. Еще раз говорю, тут вопрос конкретной ситуации. Не то, чтобы мы Уткина не любим или не уважаем. Конкретно сегодня он себя повел странно.

Мы не хотим эту историю качать. Мы далеки от этого. Мы за уважение, за спорт, за то, что можно показать на этом поле. А то, что на улице руки люди не жмут друг другу или бросаются какими-то фразами свинскими – это неправильно, мы это не поддерживаем и не собираемся здесь это пиарить, – сказал Алиев в интервью телеграм-каналу «Крысева | Медиа Футбич».

Также футболист Fight Nights подошел к Уткину и лично высказал ему свое недовольство: «Ты не пожал ему руку не потому, что предложил ему пари, а потому, что ничего человеческого в тебе нет. Это не мужской поступок и не человеческий».

Слова Алиева попали на видео, опубликованное в телеграм-канале «Крысева | Медиа Футбич».