Статистика Мостового-тренера: первое поражение в карьере после двух побед подряд

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Медиалига SD Family Fight Nights Медиафутбол

Александра Мостового долго не звали работать тренером, но он дождался своего шанса.

В начале августа бывший полузащитник сборной России возглавил Fight Nights – новичка Winline Медиалиги.

Мостовой стартовал с двух побед подряд, однако в третьем матче его команда потерпела поражение от SD Family (1:2).

Таким образом, у Мостового первое поражение в тренерской карьере при двух победах.

Статистика Мостового тренера:

Матчей: 3 Побед: 2 Ничьих: 0 Поражений: 1 Разница мячей: 3:2

Fight Nights – МФК «Рубин» – 1:0

Fight Nights – «Эгриси» – 1:0

Fight Nights – SD Family – 1:2

Будем следить за развитием карьеры Мостового.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные