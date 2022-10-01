Статистика Мостового-тренера: первое поражение в карьере после двух побед подряд

Александра Мостового долго не звали работать тренером, но он дождался своего шанса.

В начале августа бывший полузащитник сборной России возглавил Fight Nights – новичка Winline Медиалиги.

Мостовой стартовал с двух побед подряд, однако в третьем матче его команда потерпела поражение от (1:2).

Таким образом, у Мостового первое поражение в тренерской карьере при двух победах.

Статистика Мостового тренера:

Матчей: 3 Побед: 2 Ничьих: 0 Поражений: 1 Разница мячей: 3:2

– МФК – 1:0

Fight Nights – – 1:0

Fight Nights – SD Family – 1:2

Будем следить за развитием карьеры Мостового.