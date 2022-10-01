Статистика Мостового-тренера: первое поражение в карьере после двух побед подряд

Александра Мостового долго не звали работать тренером, но он дождался своего шанса.
В начале августа бывший полузащитник сборной России возглавил Fight Nights – новичка Winline Медиалиги.
Мостовой стартовал с двух побед подряд, однако в третьем матче его команда потерпела поражение от SD Family (1:2).
Таким образом, у Мостового первое поражение в тренерской карьере при двух победах.
Статистика Мостового тренера:
Матчей: 3 Побед: 2 Ничьих: 0 Поражений: 1 Разница мячей: 3:2
Fight Nights – МФК «Рубин» – 1:0
Fight Nights – «Эгриси» – 1:0
Fight Nights – SD Family – 1:2
Будем следить за развитием карьеры Мостового.