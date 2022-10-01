Мостовой о первом поражении: «Как привыкаем выигрывать, так привыкаем и проигрывать»

Александр Мостовой обратился к игрокам Fight Nights после матча с SD Family (1:2) в Winline Медиалиге.

Это поражение стало для Мостового первым в его тренерской карьере.

«Прервалась серия, о чем я и говорил. Первая [игра], вторая, третья… Я думал, что мы сможем это сделать, но…

Мы же заявляли, что все матчи мы не выиграем обязательно. Теперь нужно обратить внимание на ошибки, они были заметны, особенно во втором тайме. Думаю, если каждый разберется сегодня, в следующей игре мы их уже не допустим.

Это часть футбола. Как привыкаем выигрывать, так привыкаем и проигрывать. Ничего страшного.

Эту неделю тренируемся, работаем. Скорее всего, и я выйду на тренировку, есть кому что подсказать… Если силы будут.

Штрафные сегодня не очень были хорошие. Но ничего, все бывает. Эту игру забываем, следующий соперник будет еще серьезнее», – сказал тренер Fight Nights своим футболистам.