Босс Tamo Junto: «Созванивались с Роналдиньо, тиктоки нам снимет. Хотели пригласить бразильцев «Зенита»

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Основатель Tamo Junto Алексей Гуркин рассказал, кто из бразильцев поддерживает команду.

«Неймар будет записывать кружочки. Вчера созванивались с Роналдиньо, тоже тиктоки нам снимет. И Роналдо Феномено пришлет ВК кликов парочку. 

Малком? Если будет график позволять. Мы хотели, конечно, пригласить бразильцев «Зенита», но пока что нет таких игр, когда наш матч в Москве, а «Зенит» тоже играет в Москве.

Если был бы завтра матч «Зенита» или после своей игры, я думаю они могли бы остаться. Пока что просто не попадало», – сказал Алексей телеграм-каналу «Некласико».

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