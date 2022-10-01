Босс Tamo Junto: «Созванивались с Роналдиньо, тиктоки нам снимет. Хотели пригласить бразильцев «Зенита»

Основатель Tamo Junto Алексей Гуркин рассказал, кто из бразильцев поддерживает команду.

«Неймар будет записывать кружочки. Вчера созванивались с Роналдиньо, тоже тиктоки нам снимет. И Роналдо Феномено пришлет ВК кликов парочку.

Малком? Если будет график позволять. Мы хотели, конечно, пригласить бразильцев «Зенита», но пока что нет таких игр, когда наш матч в Москве, а «Зенит» тоже играет в Москве.

Если был бы завтра матч «Зенита» или после своей игры, я думаю они могли бы остаться. Пока что просто не попадало», – сказал Алексей телеграм-каналу «Некласико».