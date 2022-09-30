Роман Нагучев: «В Медиалиге команды договариваются играть медийными составами. Это все, что нужно знать»

Комментатор «Матч ТВ» и игрок Watch TV Роман Нагучев высказался об уходе Александра Соболева из медиафутбола.

«Сегодня я услышал от Алекса Соболева, что он наигрался медиафутболом. Вчера мы долго болтали с Иракли Квеквескири, и он признался, что перестал следить за всем этим после того, как понял, что все, кто придумал этот движ, смотрят со скамейки, как несостоявшиеся профики играют в обычный футбол.

У меня тоже есть одна реплика. КДК сейчас дает статус медийных всем подряд и это все широкие шаги от МФЛ к обычному ЛФЛ. Сколько угодно, это вообще не мое дело. Дубников из «На Спорте», оказывается, медийный, а комментатору «Матч ТВ» Степану Манакову пришлось присылать кучу ссылок и своих студий, чтобы доказать, что его показывают по телеку. Антикайф.

Специально напишу капслоком, чтобы поняли. Ребят, просто вдумайтесь на пару сек: в МЕДИАЛИГЕ команды ДОГОВАРИВАЮТСЯ ИГРАТЬ МЕДИЙНЫМИ СОСТАВАМИ.

Это все, что нужно знать. Я завтра комментирую два матча МФЛ и там как обычно будет куча тех, кто пришел подвигаться за бабки, как в ЛФЛке. И что тут медиа, лига?» – написал Роман в своем телеграм-канале «Он Эйр | Роман Нагучев».