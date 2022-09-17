Некит о 2Drots: «Мы можем эту Вторую лигу распидарасить. Если попадем в РПЛ прямо сейчас, зацепимся за очки, все матчи не проиграем»

Основатель и президент 2Drots Никита Панасюк рассказал, как удалось сохранить всех лидеров, и о ближайших перспективах клуба.

– Как вам удалось удержать всех лидеров? После Кубка не было предложений, команды ФНЛ не раздирали?

– Из гранда тяжело уйти. Это профессиональный футбол, да, но там у тебя будет череда выездов, от которых тебя вообще будет тошнить.

Там тебе старшие пихают, где у каждого определенные задачи, знаешь, не все матчи надо выигрывать и так далее. А тут все прозрачно. Все пацаны кайфуют. Не знаю. Если ты хочешь развиваться, то 2Drots – идеальная команда.

Мы скоро уже будем в РПЛ. 2Drots скоро будут в РПЛ!

– Ты не хочешь в ПФЛ, ты сразу хочешь в РПЛ...

– Брат, я знаю себе цену (смеется). В РФС знают наш с Женьком контактный номер. Мы можем связаться, мы можем эту Вторую лигу так красиво распидарасить...

Будет РПЛ и вот этот дивизион ниже, реформы сделать, за один сезончик выйти в РПЛ и все.

Здесь нужно просто решение, нужно думать, потому что всем ##### [безразлично] в данный момент на футбол во Втором дивизионе и так далее. И как мы видим по нашей игре с «Текстильщиком», медиафутбол выходит уже на такой уровень...

Я убежден, если мы попадем в РПЛ прямо сейчас, мы не проиграем все матчи. Мы точно где-то зацепимся за очки», – сказал Никита в интервью телеграм-каналу «Крысева | Медиа Футбич».