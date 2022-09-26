Сибскана и Маврин могут перейти из «Амкала» в SD Family. Переговоры уже ведутся

Полузащитники Андрей Сибскана и Василий Маврин могут стать игроками SD Family.

«Международный трансфер ждали? Ведем переговоры с Германом о переходе капитана команды Сибскана и Васи Маврина.

Сказать, что переход уже состоялся преждевременно. Мне осталось обсудить детали с ними лично. То, что двое очень помогут в развитии команды – это факт.

Уже зимой мы планируем поехать в Англию, я уверен, что Сибскана и Вася дадут того, чего, возможно, не хватало SD Family», – написал руководитель и капитан SD Family Дидар Сыдыкбек в телеграм-канале «Футбольная жизнь SD».