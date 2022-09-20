«На Спорте» и «Броуки» проведут матч медийными составами

Президент Дмитрий Егоров объявил, что «На Спорте» и «Броуки» начнут матч 2-го тура Winline Медиалиги медийными составами.

«Я, Райзен, Лев Борисович, Антон Соснин, Сослан Гатагов, ну, я думаю, где-то там Олег Майами договорились, что матч «Броуков» с «На Спорте» начнут медийные.

Лиса выйдет на поле вместе с Тигой, а Володя Гарцунов с Олегом Майами. Это уже на 100% факт», – сказал Егоров в видео на в ютуб-канале «БроукБойз».

В первом сезоне Медиалиги «Броуки» и «На Спорте» сыграли между собой дважды. Оба раза выиграл «На Спорте».

Матч «На Спорте» – «БроукБойз» состоится 24 сентября, начало – в 21:30 на «Луче».