«Амкал» и ФК «10» сыграют на «Открытие Банк Арене» в Медиалиге

и ФК «10» сыграют матч 2-го тура Winline Медиалиги на «Открытие Банк Арене».

Об этом объявили на стриме, а позже подтвердили в телеграм-канале Медиалиги.

«Можно официально объявить: матч ФК «Амкал» и ФК «10» пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена»!

Нас ждет поистине эпохальное событие, ведь помимо игры двух медиакоманд на большом стадионе, мы увидим подготовленный перфоманс от ФК «10», а также многих звезд YouTube.

Сегодня будет открыта регистрация на матч, следите за информацией на официальных площадках», – говорится в сообщении Медиалиги.