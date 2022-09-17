«Эгриси» Уткина вырвали вничью c SD Family, проигрывая 0:2 по ходу матча Медиалиги

SD Family и «Эгриси» – второй матч второго игрового дня Winline Медиалиги.

SD Family обновили состав и снова приехали в Москву, чтобы биться за титул.

«Эгриси» – команда Василия Уткина, которая всегда играла в ЛФЛ 8 на 8 и впервые провела официальный матч 11 на 11

Winline Медиалига

1-й тур. Группа Б

SD Family – «Эгриси» – 2:2 (0:0)

SD Family (стартовый состав): Аханов, Алишкаускас, Чудинов, Дося, Дима, Абикен, Советов, Абпаз, Сыдыкбек, Тамер, Жанабылов.

«Эгриси» (стартовый состав): Клюкин, Вострухов, Коваленко, Коса, Сушила, Алексеев, Курамшин, Струнин, Зорин, Сменчугов, Пономарев.

Голы: 1:0 – Абикен (59), 2:0 – Абикен (62), 2:1 – Зорин (71, с пенальти), 2:2 – Сменчугов (87).