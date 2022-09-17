Тренер «Амкала» Бабин: «Задачи – играть красиво и оставаться медийными. В идеале – выиграть Медиалигу»

Главный тренер Юрий Бабин высказался о болельщиках и назвал цели команды:

«Это лучшие болельщики. Они просто шикарные. Мощное доверие. Я понимаю уровень команды и клуба, уровень эмоций и любви, который есть к клубу. Я очень впечатлен. Это лучшие болельщики в мире.

Чувствую ли я давление? Ну не давление, а ответственность. Мне это слово больше нравится. Давления нет. Чувствую, что каждый эпизод, каждый матч влияет на команду.

Задачи «Амкала» – играть в красивый футбол и оставаться медийными. В идеале – найти баланс и выиграть Медиалигу», – сказал Бабин в интервью телеграм-каналу «Некласико».

Бабин стал главным тренером «Амкала» после Olimpbet МКС-2022.

В 1-м туре Winline Медиалиги «Амкал» обыграл Tamo Junto – 3:1.

Федос из «Амкала» и Кунья из Tamo Junto устроили бразильский карнавал на «Луче»