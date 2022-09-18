Осипов о новом стадионе Медиалиги: «Мы будем строить арену с оранжевым полем. Стоимость – 30-40 млн»

Николай Осипов прокомментировал информацию о новом стадионе для Winline Медиалиги:

«С весны мы участвовали в тендере на право арендовать землю, чтобы построить там спортивное сооружение. Соответственно, на прошлой неделе мы этот конкурс выиграли, получили в пятницу документы, теперь мы – полноценные арендаторы на долгосрок данного пятна застройки.

Это Солнцево. Парк 60-летия Октября, если быть точным. Мы строим на собственные средства, я надеюсь, что Winline эта идея понравится, потому что будем мы будем строить поляну с оранжевым полем. Оранжевая поляна с белой разметкой – это будет красиво смотреться в кадре. И подобных сооружений, насколько я знаю, в Москве нет.

Поэтому надеюсь, Winline нас поддержит, как поддержал в моменте по созданию медийной футбольной лиги, и тогда бюджет будет состоять из собственных средств и средств Winline.

Вместимость? Я думаю, это будет порядка полутора тысяч. Сейчас будет готов проект, мы попробуем его согласовать в городе, если город разрешит, мы, конечно, попробуем нарисовать трибуну побольше.

Это будет открытый стадион. Мы не хотим купол, просто потому что тогда вся красота оранжевого газона автоматически будет не так красиво смотреться.

Сейчас закроем парковку, дальше будет демонтаж асфальтового покрытия, которое там есть. Попробуем за зиму подготовить пятно застройки под котлован, чтобы сделать дренаж и к весне останется только положить траву. Тогда мы успеем сделать третий сезон там. Если же нас там город чуть-чуть задержит, то к четвертому сезону, к осени следующего года точно сыграем на домашнем стадионе.

Сколько это будет стоить? Я думаю, что миллионов 30-40. Под ключ», – сказал Осипов в интервью телеграм-каналу «Крысева | Медиа Футбич».