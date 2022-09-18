Сибскана о «Луче»: «Честно? Не понравилось. Главная цель – не сломаться»

Капитан Андрей Сибскана высказался о качестве газона на «Луче»:

«Честно? Не понравилось. Один из худших [стадионов], наверное, в совокупности, если брать и раздевалки тесные, маленькие и поле очень тяжелое. Поляна трудная, очень неровная.

Причем, по картинке смотрел, вроде еще как будто сделали, крошки насыпали. А так выходишь, на первой минуте ногу подвернул и уже бегал, маленько опасался. Главная цель – выходя на это поле, не сломаться лично у меня. Но я думаю травм будет очень много по ходу сезона», – сказал Андрей в интервью телеграм-каналу «Некласико».

«Проект уже почти готов, земля подписана». Президент Медиалиги Осипов анонсировал на новый стадион