«Амкал» тренируется 2-3 раза в неделю, у команды нет дома, базы, тренировочного поля». Экс-тренер о том, почему клуб – непрофессиональный

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Бывший главный тренер «Амкала» назвал причины, почему клуб не является профессиональным.

– Три причины, почему «Амкал» – непрофессиональная команда.

– Команда тренируется два раза в неделю. Иногда три. И это профи?

У «Амкала» нет своего дома, нет базы, тренировочного поля. Некоторые ребята не проходили школы, академии. Просто со двора. У некоторых был небольшой опыт до выпускного года, но это не говорит о статусе профессионала.

И надо учитывать, что даже во время тренировок ребята снимают на каналы контент.

– Эти две-три тренировки в неделю были похожи на тренировки профессионального клуба?

– Здесь мы подход не меняли. Как тренировали команды Второй лиги, так тренировали и «Амкал». Только там тренировки каждый день, а здесь нужно выстраивать особый план.

Все-таки нам нужно было учитывать, что, например, Олег Дражжук (защитник «Амкала» – Sports.ru) поиграл в Узбекистане. И были ребята, которые проходили просмотры во вторых лигах. Мы очень серьезно подходили к этому, – сказал Денис Зубко в интервью Sports.ru.

«В Финляндии поля в каждом небольшом городе, в 90-х мы играли там в манеже. Что у нас?» Интервью Дениса Зубко, который вывел «Амкал» в 1/64 Кубка  

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