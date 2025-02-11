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Тренер сборной России по тхэквондо: «Храмцов взял небольшую паузу. В первой половине года он не будет выступать на международных соревнованиях»

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов взял паузу в карьере.

«Максим взял небольшую паузу. В первой половине года он не будет выступать на международных соревнованиях. Но, как только он скажет, что снова готов выступать, то будет участвовать в соревнованиях», – сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов.

«Максиму надо подлечиться, потому что масса травм было, сейчас он занимается реабилитацией. Ряд соревнований пропустим. Я предполагаю, что все будет нормально, и где-то, я думаю, в апреле Максим вернется, и мы будем работать в обычном режиме, как и работали ранее: сборы, выезды, старты. Сейчас ему надо все залечить: у него была операция на ногу, две операции на руку, на глаза, челюсть, спина болит, еще восстанавливает здоровье.

Он тренируется в «лайте». Мы пропускаем какие-то сборы национальной команды. Сейчас, допустим, у сборной команды подготовка к чемпионату мира будет начинаться с нескольких отборочных турниров – мы их пропускаем», – сказал тренер спортсмена Александр Лашпанов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Вадим Иванов
logoсборная России
Максим Храмцов
Александр Лашпанов
тхэквондо
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