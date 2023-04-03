Тренер тхэквондиста Храмцова: «Если Максим выиграет ЧМ, то шансы попасть на Олимпиаду большие. Мы готовы выступать в нейтральном статусе»

Теги сборная России Олимпийская сборная России тхэквондо Париж-2024 Максим Храмцов Александр Лашпанов Единоборства

Тренер Максима Храмцова заявил, что спортсмен готов выступать на ОИ в нейтральном статусе

Тренер Александр Лашпанов рассказал, в каких турнирах Храмцов будет принимать участие, чтобы отобраться на Олимпиаду в Париже

Сегодня стало известно, что Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов на соревнования под эгидой организации. 

«Мы столько времени ждали, надеялись, что нас допустят до международных турниров.

Сейчас Максим максимально заряжен на победы, готов доказать всем, что он сильнейший в мире. И функционально он готов прекрасно для этого.

Ближайший международный турнир у нас – чемпионат мира в мае-июне в Азербайджане. Затем надо будет максимально принимать участие в рейтинговых турнирах, чтобы набирать баллы для отбора в Париж.

Ожидается плотный календарь: после чемпионата мира почти сразу Гран-при в Италии, потом дополнительные рейтинговые турниры и еще два Гран-при в этом году.

Мы сейчас не понимаем, на каком месте в рейтинге находимся, но если Максим выиграет чемпионат мира, то шансы попасть в Париж будут большие.

Мы готовы участвовать в Париже в нейтральном статусе. Если сейчас Максим не выступит, то пропадет мотивация. Власти Югры оказали нам содействие.

Мы чувствовали, что нам могут разрешить участие в международных турнирах, решили действовать на опережение в плане подготовки. Сейчас мы находимся на сборах в Южной Корее, тренируемся тут с местными спортсменами. Потом Сочи у нас», – сказал тренер. 

Храмцов – олимпийский чемпион Токио-2020, чемпион мира, двукратный чемпион Европы. 

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19 комментариев

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Vadim Medvedev
Ответ unknownman
Не рановато ли радуется? Фехтовальщиков тоже якобы допустили к соревнованиям, только организаторы не желают их приглашать.
ну азербайджан вряд ли будет против
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PolarBear
Ответ Kareglazaya
И в чем смысл этого одиночного пикета? Аннулируют результат спортсмена, а медаль передадут кому-то другому. Если уж такие принципиальные, проще тогда вообще не ехать на соревнования.
Пусть аннулируют , раз такие позорники. Все ведь зато увидят , кто по настоящему победил . Остальное всё от слабости и низости шакалов и гиен
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GullitRuud
Ответ Артём Горбенко
если ты любишь свою маму не больше, чем государство, это уже патология
неспособность понять смысл прочитанного вот это действительно патoлогия и у тебя она в явной форме ))
я не говорил что мама равно родина , а лишь хотел узнать где черта предательства . Родина в неё входит , а мама соображаешь ? сомневаюсь .))
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ДМ-1чемпион
Ответ Kareglazaya
И в чем смысл этого одиночного пикета? Аннулируют результат спортсмена, а медаль передадут кому-то другому. Если уж такие принципиальные, проще тогда вообще не ехать на соревнования.
Не в медали дело. Он докмжет, что сильнее всех. А все остальное политические игрища.
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ДМ-1чемпион
Да вступайте. Только за свой счёт! Вы не представляете Россию. Я лучше за Белоруссов буду переживать, чем за этих "нейтральщиков"!
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unknownman
Не рановато ли радуется? Фехтовальщиков тоже якобы допустили к соревнованиям, только организаторы не желают их приглашать.
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Илья Савчук
Тренера еще предателем Родины не назвали в Думе?
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MironSM84
Даже не думайте,езжайте. И положите лунтика на всех говнопатриотов из гд и прочих клоак!!
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Kareglazaya
Ответ PolarBear
Я считаю, ехать с белой тряпкой без флага, без Родины на соревнования и турниры можно только в одном случае. Если только победишь всех там и споёшь на награждении гимн без музыки. Назло всем этим гиенам.
И в чем смысл этого одиночного пикета? Аннулируют результат спортсмена, а медаль передадут кому-то другому.
Если уж такие принципиальные, проще тогда вообще не ехать на соревнования.
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Иван Алейников
Ответ Andy93
Ну посмотрим, что еще МОК скажет чемпиону Всемирных военных игр 2019
Обязательно все должны подписывать бумагу (осуждающую СВО или нейтральную)?
А те, кто на гос бюджете автоматом мимо?
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Артем Иванов
Тяжёлые времена. Макс может победить, он в форме. Многие спортсмены с других видов спорта тоже есть на высочяйшем уровне готовности. И они по дурацким критериям мок проходят. По мне так, надо нам их допускать, не запрещать, пусть едут. Параллельно вести переговоры за остальных, кто в цска состоит.
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Артём Горбенко
Ответ GullitRuud
Никто не сомневается что готовы удивительно если было наоборот , а вот интересно родную маму вы тоже готовы продать за ещё одну медальку в шкафу плюс призовые доллары ?
если ты любишь свою маму не больше, чем государство, это уже патология
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Mukunku 64
Удачи тебе Максим, пусть Мытыцины ,Третьяки и
Прочая шобла придворных шутов от зависти лопнут !
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GullitRuud
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PolarBear
Я считаю, ехать с белой тряпкой без флага, без Родины на соревнования и турниры можно только в одном случае. Если только победишь всех там и споёшь на награждении гимн без музыки. Назло всем этим гиенам.
+5
-11
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Andy93
Ну посмотрим, что еще МОК скажет чемпиону Всемирных военных игр 2019
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Теннисный абсолют
Иноагенты
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aya
Повезло парню с тренером!))
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Ярик01
Неужели без звания? С такими заслугами не забрали в ЦСКА или в РосГ?
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