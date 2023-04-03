Тренер тхэквондиста Храмцова: «Если Максим выиграет ЧМ, то шансы попасть на Олимпиаду большие. Мы готовы выступать в нейтральном статусе»

Тренер Максима Храмцова заявил, что спортсмен готов выступать на ОИ в нейтральном статусе

Тренер Александр Лашпанов рассказал, в каких турнирах Храмцов будет принимать участие, чтобы отобраться на в .

Сегодня стало известно, что Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов на соревнования под эгидой организации.

«Мы столько времени ждали, надеялись, что нас допустят до международных турниров.

Сейчас Максим максимально заряжен на победы, готов доказать всем, что он сильнейший в мире. И функционально он готов прекрасно для этого.

Ближайший международный турнир у нас – чемпионат мира в мае-июне в Азербайджане. Затем надо будет максимально принимать участие в рейтинговых турнирах, чтобы набирать баллы для отбора в Париж.

Ожидается плотный календарь: после чемпионата мира почти сразу Гран-при в Италии, потом дополнительные рейтинговые турниры и еще два Гран-при в этом году.

Мы сейчас не понимаем, на каком месте в рейтинге находимся, но если Максим выиграет чемпионат мира, то шансы попасть в Париж будут большие.

Мы готовы участвовать в Париже в нейтральном статусе. Если сейчас Максим не выступит, то пропадет мотивация. Власти Югры оказали нам содействие.

Мы чувствовали, что нам могут разрешить участие в международных турнирах, решили действовать на опережение в плане подготовки. Сейчас мы находимся на сборах в Южной Корее, тренируемся тут с местными спортсменами. Потом Сочи у нас», – сказал тренер.

– олимпийский чемпион Токио-2020, чемпион мира, двукратный чемпион Европы.

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