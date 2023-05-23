Ларина и Храмцова не допустили до чемпионата мира из-за соцсетей (ТАСС)

Максима Храмцова и Владислава Ларина не допустили к ЧМ по тхэквондо после проверки соцсетей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ларина и Храмцова не допустили с первого раза, была дополнительная комиссия. Она была несколько дней назад.

Задавали вопросы про соцсети, почему где-то что-то лайкнули, где-то какие-то комментарии были или фотографии», – рассказал источник.

Ларин и Храмцов – олимпийские чемпионы Токио-2020 по тхэквондо.

Олимпийские чемпионы по тхэквондо Храмцов и Ларин не допущены до ЧМ. 23 спортсмена из России и Беларуси получили допуск