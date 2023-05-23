Ларина и Храмцова не допустили до чемпионата мира из-за соцсетей (ТАСС)
Максима Храмцова и Владислава Ларина не допустили к ЧМ по тхэквондо после проверки соцсетей.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Ларина и Храмцова не допустили с первого раза, была дополнительная комиссия. Она была несколько дней назад.
Задавали вопросы про соцсети, почему где-то что-то лайкнули, где-то какие-то комментарии были или фотографии», – рассказал источник.
Ларин и Храмцов – олимпийские чемпионы Токио-2020 по тхэквондо.
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Всемирную федерацию тхэквондо заинтересовало прошлогоднее видеопоздравление Храмцовым президента России Владимира Путина с 70-летием. Оно сопровождалось письменным сообщением, в котором чемпион ОИ-2020 трижды использовал букву Z, символ Вооружённых Сил РФ. Также Храмцов ставил лайки под постами известного бойца смешанного стиля Владимира Минеева в социальных сетях, который сегодня служит на Донбассе в российской армии.
Что касается Ларина, он, по мнению чиновников World Taekwondo, тоже публично выразил свое одобрение «вторжению России на Украину». Олимпийский чемпион снялся в видеоролике с просьбой к россиянам делать пожертвования в благотворительный фонд, взносы из которого пойдут на покупку медикаментов и боеприпасов.
В конце ролика также продемонстрирована буква Z.
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