Ларина и Храмцова не допустили до чемпионата мира из-за соцсетей (ТАСС)

Теги сборная России тхэквондо Владислав Ларин Максим Храмцов ТАСС чемпионат мира по тхэквондо Единоборства

Максима Храмцова и Владислава Ларина не допустили к ЧМ по тхэквондо после проверки соцсетей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«Ларина и Храмцова не допустили с первого раза, была дополнительная комиссия. Она была несколько дней назад.

Задавали вопросы про соцсети, почему где-то что-то лайкнули, где-то какие-то комментарии были или фотографии», – рассказал источник. 

Ларин и Храмцов – олимпийские чемпионы Токио-2020 по тхэквондо. 

Олимпийские чемпионы по тхэквондо Храмцов и Ларин не допущены до ЧМ. 23 спортсмена из России и Беларуси получили допуск

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3 комментария

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imaxim
Завернули их абсолютно за дело:

Всемирную федерацию тхэквондо заинтересовало прошлогоднее видеопоздравление Храмцовым президента России Владимира Путина с 70-летием. Оно сопровождалось письменным сообщением, в котором чемпион ОИ-2020 трижды использовал букву Z, символ Вооружённых Сил РФ. Также Храмцов ставил лайки под постами известного бойца смешанного стиля Владимира Минеева в социальных сетях, который сегодня служит на Донбассе в российской армии.
Что касается Ларина, он, по мнению чиновников World Taekwondo, тоже публично выразил свое одобрение «вторжению России на Украину». Олимпийский чемпион снялся в видеоролике с просьбой к россиянам делать пожертвования в благотворительный фонд, взносы из которого пойдут на покупку медикаментов и боеприпасов.
В конце ролика также продемонстрирована буква Z.

Поздравляю их с окончанием международной карьеры. Не жалко. Несмотря на регалии
+8
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+4
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imaxim
Ответ La Gushka
Козе понятно, что допустят только ноунеймов. Конкуренты нафиг не нужны.
Призёр ОИ Татьяна Минина была допущена, например
+3
-1
+2
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