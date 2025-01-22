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Чемпионка мира по самбо россиянка Посылкина подозревается в нарушении антидопинговых правил

Чемпионка мира по самбо Олеся Посылкина подозревается в употреблении допинга.

В пробе россиянки был обнаружен фуросемид. Посылкина временно отстранена с 4 декабря 2024 года, в настоящее время проводится разбирательство по ее делу.

В ноябре 2024 года Посылкина победила на чемпионате мира по самбо, который проходил в Казахстане. Также она является чемпионкой мира 2022 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
самбо
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Олеся Посылкина
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