Чемпионка мира по самбо россиянка Посылкина подозревается в нарушении антидопинговых правил

Чемпионка мира по самбо Олеся Посылкина подозревается в употреблении допинга.

В пробе россиянки был обнаружен фуросемид. Посылкина временно отстранена с 4 декабря 2024 года, в настоящее время проводится разбирательство по ее делу.

В ноябре 2024 года Посылкина победила на чемпионате мира по самбо, который проходил в Казахстане. Также она является чемпионкой мира 2022 года.