Вероника Логинова: «В 2024 году средняя стоимость допинг-пробы возросла до 46,5 тыс. рублей. Но мы укладываемся в бюджет и выполняем годовой план по сбору»

Логинова рассказала, что одна допинг-проба обходится РУСАДА в 46,5 тысяч рублей.

— Правильно ли я понимаю, что годовой план по сбору допинг-проб (11 тыс.) РУСАДА уже выполнило?

— Да, сейчас уже можно говорить, что план выполнен. Но это не означает, что больше тестирований в оставшиеся дни 2024 года мы проводить не будем.

РУСАДА каждый год отбирает чуть больше проб, чем планировалось в начале года. Минфин выделяет нам денежные средства, а мы грамотно их расходуем и выполняем план, несмотря на все сложности и ограничения. Также мы проводим коммерческие тестирования за счет средств от различных организаций и федераций.

— Сколько в среднем обходится РУСАДА одна допинг-проба, начиная от забора и заканчивая транспортной доставкой в зарубежную лабораторию и последующим анализом?

— Средняя стоимость одной допинг-пробы возрастает с каждым годом, в 2023 году она нам обходилась в среднем в 45,5 тыс. рублей. Если пробу взяли в Москве, у нее одна стоимость, в далеком Южно-Сахалинске — другая.

Стоимость пробы зависит от типа анализа, от того, в какой лаборатории она будет проанализирована, от логистических затрат. Также есть прямая зависимость от того, сколько проб было собрано в ходе одной миссии.

В 2024 году средняя стоимость допинг-пробы возросла до 46,5 тыс. рублей. Но, несмотря на рост стоимости, мы укладываемся в бюджет и выполняем годовой план по сбору.

Отдел тестирования делает все, чтобы оптимизировать стоимость доставки и стоимость анализа проб. Мы продолжаем ежемесячно предоставлять Всемирному антидопинговому агентству очень подробную информацию по тестированию, и в 2024 году мы не получили ни одного замечания по миссиям, – рассказала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.