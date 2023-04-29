Депутат Свищев: «Унизительные справки, что спортсмены поддерживают или не поддерживают страну, не должны даже обсуждаться»
Депутат Дмитрий Свищев раскритиковал санкции против российских спортсменов.
Сегодня Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.
«На самом деле федерация дзюдо перестраховываются, побаиваются русофобской коалиции и Международного олимпийского комитета (МОК). Нужно на стадионах и аренах доказывать силу спортсменов и их уровень, а не на политических аренах.
Сейчас это доходит до смешного. Международная федерация дзюдо перестраховывается. Независимая компания (согласно заявлению IJF, для проверки нейтральности спортсменов привлекут независимую компанию – Sports.ru) – она независима от кого?
Очень важна позиция нашей федерации дзюдо. Наверное, они в диалоге с иностранными коллегами. Они знают что делать. Но унизительные анкеты или справки, что спортсмены поддерживают или не поддерживают страну, не должны даже обсуждаться», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту.
Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
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