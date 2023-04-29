Депутат Свищев: «Унизительные справки, что спортсмены поддерживают или не поддерживают страну, не должны даже обсуждаться»

Депутат Дмитрий Свищев раскритиковал санкции против российских спортсменов.

Сегодня Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«На самом деле федерация дзюдо перестраховываются, побаиваются русофобской коалиции и Международного олимпийского комитета (МОК). Нужно на стадионах и аренах доказывать силу спортсменов и их уровень, а не на политических аренах.

Сейчас это доходит до смешного. Международная федерация дзюдо перестраховывается. Независимая компания (согласно заявлению IJF, для проверки нейтральности спортсменов привлекут независимую компанию – Sports.ru) – она независима от кого?

Очень важна позиция нашей федерации дзюдо. Наверное, они в диалоге с иностранными коллегами. Они знают что делать. Но унизительные анкеты или справки, что спортсмены поддерживают или не поддерживают страну, не должны даже обсуждаться», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?