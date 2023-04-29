Депутат Свищев: «Унизительные справки, что спортсмены поддерживают или не поддерживают страну, не должны даже обсуждаться»

Теги МОК дзюдо Государственная дума ФДР Дмитрий Свищев IJF Политика Единоборства

Депутат Дмитрий Свищев раскритиковал санкции против российских спортсменов.

Сегодня Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«На самом деле федерация дзюдо перестраховываются, побаиваются русофобской коалиции и Международного олимпийского комитета (МОК). Нужно на стадионах и аренах доказывать силу спортсменов и их уровень, а не на политических аренах.

Сейчас это доходит до смешного. Международная федерация дзюдо перестраховывается. Независимая компания (согласно заявлению IJF, для проверки нейтральности спортсменов привлекут независимую компанию – Sports.ru) – она независима от кого?

Очень важна позиция нашей федерации дзюдо. Наверное, они в диалоге с иностранными коллегами. Они знают что делать. Но унизительные анкеты или справки, что спортсмены поддерживают или не поддерживают страну, не должны даже обсуждаться», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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1 комментарий

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joker72
свищев с о с и
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