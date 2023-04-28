Депутат Свищев о заявлении комиссии спортсменов ОКР: «Совершенно правильно поступили. Отрекаться от народа никто из российских атлетов не планирует»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Дмитрий Свищев Политика Легкая атлетика

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о заявлении комиссии спортсменов ОКР.

Ранее комиссия спортсменов Олимпийского комитета России назвала критерии, выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) для допуска россиян к соревнованиям, «чрезмерными, необоснованными и дискриминационными». 

«Совершенно правильно поступили. Никаких дополнительных требований к допуску наших спортсменов быть не должно.

Подписывать бюллетени, анкеты, отрекаться от народа никто из российских спортсменов не планирует. Те ребята, которые прошли весь путь, спортсмены высшего уровня прекрасно знают, как отстаивать интересы своих коллег по спорту.

Надо в ежедневном режиме вести диалог с Международным олимпийским комитетом, отстаивать нашу позицию.

Никто не имеет права диктовать условия МОК. В противном случае он становится не независимой общественной организацией, а подконтрольной тем или иным политическим силам структурой», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Комиссия спортсменов ОКР о критериях МОК: «Создан опасный прецедент – ни один спортсмен в мире впредь не может быть уверен, что его гражданские права будут соблюдаться должным образом»

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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9 комментариев

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Viks
"Отрекаться от народа никто из российских атлетов не планирует» --- А кто-то требует?!
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Iuasamotu
Прям, все такие праведники, что просто капец, а не нация. А по итогу, как главнокомандующий скажет, так вы и поступите
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Олег Устименко
Ответ Iuasamotu
Прям, все такие праведники, что просто капец, а не нация. А по итогу, как главнокомандующий скажет, так вы и поступите
смешно слушать подобные вещи от поклонника западных ценностей😏
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Ilya Kurepa
а народ это я - сказал депутат Свищев
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Olga.t
Что обсуждают эти депутаты и бывшие спортсмены? Никто не видел текста документа, потому что его вообще пока нет!
Но Свищев уже кричит, что там потребуется отказаться от страны, от народа.... Что за маразм? Никто это не потребует.
Надо вести диалог с МОК, на каких-то моментах настаивать, с чем-то соглашаться.

Конечно, проще кричать о русофобии и зарабатывать себе политические очки, а не думать о спортсменах.
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SerVer
Этот "народ" сейчас с нами в одной комнате?
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Viks
Ответ Olga.t
Что обсуждают эти депутаты и бывшие спортсмены? Никто не видел текста документа, потому что его вообще пока нет! Но Свищев уже кричит, что там потребуется отказаться от страны, от народа.... Что за маразм? Никто это не потребует. Надо вести диалог с МОК, на каких-то моментах настаивать, с чем-то соглашаться. Конечно, проще кричать о русофобии и зарабатывать себе политические очки, а не думать о спортсменах.
Мы видели рекомендации МОК, а Свищев не видел и несёт хрень.
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Olga.t
Ответ Viks
Мы видели рекомендации МОК, а Свищев не видел и несёт хрень.
Свищев говорит о том, что потребуется ПОДПИСАТЬ некий документ, а этого документа пока не существует.
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