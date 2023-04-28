Депутат Свищев о заявлении комиссии спортсменов ОКР: «Совершенно правильно поступили. Отрекаться от народа никто из российских атлетов не планирует»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о заявлении комиссии спортсменов ОКР.

Ранее комиссия спортсменов Олимпийского комитета России назвала критерии, выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) для допуска россиян к соревнованиям, «чрезмерными, необоснованными и дискриминационными».

«Совершенно правильно поступили. Никаких дополнительных требований к допуску наших спортсменов быть не должно.

Подписывать бюллетени, анкеты, отрекаться от народа никто из российских спортсменов не планирует. Те ребята, которые прошли весь путь, спортсмены высшего уровня прекрасно знают, как отстаивать интересы своих коллег по спорту.

Надо в ежедневном режиме вести диалог с Международным олимпийским комитетом, отстаивать нашу позицию.

Никто не имеет права диктовать условия МОК. В противном случае он становится не независимой общественной организацией, а подконтрольной тем или иным политическим силам структурой», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Комиссия спортсменов ОКР о критериях МОК: «Создан опасный прецедент – ни один спортсмен в мире впредь не может быть уверен, что его гражданские права будут соблюдаться должным образом»

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?