Дмитрий Носов: «Нужно создать альтернативу МОК и переманить всех туда. В условиях СВО и того, что делает с нашим спортом Запад, я бы не вышел под нейтральным флагом»

Теги допинг МОК дзюдо Олимпийская сборная России Дмитрий Носов Париж-2024 Политика Единоборства

Олимпийский призер Дмитрий Носов объяснил, почему не выступал бы под нейтральным флагом.

Ранее Международная федерация дзюдо решила допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Однозначно говорить об этом вопросе сложно. Понимаю спортсменов, которые всю жизнь идут к Олимпийским играм, но это уже не тот спорт, что был раньше.

Когда нас отстранили из-за допингового скандала, участие под нейтральным флагом было еще объяснимо, но сейчас все поменялось.

С одной стороны, нас могут дисквалифицировать, с другой, вообще выходить и выступать на таких условиях, по моему мнению, некрасиво.

Я считаю, что нам нужно создать параллельные международные организации, неполитизированную альтернативу МОК (Международному олимпийскому комитету) и переманить всех туда.

Скажу так, в условиях СВО и того, что делает с нашим спортом Запад, я бы не вышел сейчас выступать под нейтральным флагом», – сказал бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо и бывший депутат Госдумы.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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33 комментария

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Денис Оськин
Идиот 🤦🏻‍♂️
+39
-3
+36
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Marky777
Эритрея, Беларусь, КНДР, Иран на выход!
+30
-2
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Вечно в бане
“Я считаю, что нам нужно создать параллельные международные организации, неполитизированную альтернативу МОК (Международному олимпийскому комитету) и переманить всех туда.”

А мне зимой холодно и противно, хочу, чтобы у нас климат был, как на Бали. Я считаю, что нужно создать параллельное Солнце и пусть оно греет нас круглый год одинаково.
Примерно такая же логика, не знаю, что же может пойти не так.
+30
-3
+27
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Igor Vladimirov
Так создавалка не отросла...
+14
-2
+12
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Владимир Данилов
Точно! Пацаны, как мы раньше-то не догадывались! Сейчас мы (Президент, депутаты - словом, вся страна) создадим альтернативные МОК, ФИФА, производства микроэлектроники, автомобилей, авиапромышленность, обеспечим сами себя всеми этими потребительскими мелочами вроде кроссовок, насосов и предметов интерьера, и сразу станем независимыми! Вот он, хитрый план гаранта! Как тебе такое, коллективный Запад?

P. S. Я ж так понимаю, ничего сложного в этом нет? Ведь нет же?
+12
-2
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Dead88 Poets
ну и сиди дома Еп-та
+9
-2
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Маргарита Михайловна
Уже десять лет под белым флагом выступают и всё рассказывают как они бы "не вышли"
+7
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Big Nick
Ответ Marky777
Эритрея, Беларусь, КНДР, Иран на выход!
Ты забыл про братский народ, сирийцев.
+5
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Dolphus
Наркоман что ли???
+5
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Y BO
Сказочный ...
+3
0
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Вечно в бане
Ответ Владимир Данилов
Точно! Пацаны, как мы раньше-то не догадывались! Сейчас мы (Президент, депутаты - словом, вся страна) создадим альтернативные МОК, ФИФА, производства микроэлектроники, автомобилей, авиапромышленность, обеспечим сами себя всеми этими потребительскими мелочами вроде кроссовок, насосов и предметов интерьера, и сразу станем независимыми! Вот он, хитрый план гаранта! Как тебе такое, коллективный Запад? P. S. Я ж так понимаю, ничего сложного в этом нет? Ведь нет же?
Разумеется, ничего сложного.
Мы и раньше могли, но доброта русской души не имеет предела, и мы давали шанс западным партнерам существовать вместе. Но теперь все красные линии пройдены, и мы, наконец, создадим альтернативу вообще всему, а они просто загнутся и сдохнут.
Гойда, братья!
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Александр Трифон0в
Депутат-спортсмен не помнит что когда отстранили за допинг, то также говорили что это беспредел и никакого допинга не было. Теперь оказывается причина была.
+3
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jonnysilverhand01
Ответ Денис Оськин
Идиот 🤦🏻‍♂️
Дзюдоист и одновременно бывший депутат ГД - типичное сочетание для действующих законотворцев
+4
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Melnikov1968
Такие как ты, постоянно что-то считают, фантазируют и т.д. А что конкретно для этого сделано? Твои слова ничего не стоят, ты очередной балабол в этом инфополе.
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Savardus
да ты бы и из Индонезийской тюрьмы не вышел бы, судя по новостям
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Педальный
🤡🤡🤡
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Олег Кузнецов
Не вышел бы под нейтральным флагом, лучше получил бы мандат депутата....Знаем.
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Alarich
Осталось только понять, чем переманивать будем
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Иван Грозный
Это говорит человек, который в розыске?
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shahmur
🤡
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jonnysilverhand01
А что делает с нашим отечественным спортом действующая власть, так это вообще, уму непостижимо
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Александр
создавай, переманивай.
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GMF
Давай, займись.
Расскажешь потом..
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Eduard Rastryopin
Вова уже скоро ГУЛАГ пересоздаст,а вот потом и альтернативой МОК займется.
Нужно еще лет 10 потерпеть и сплотиться плотнее.
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Сергей Денисов
да комуиьв нужен
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