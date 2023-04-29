Дмитрий Носов: «Нужно создать альтернативу МОК и переманить всех туда. В условиях СВО и того, что делает с нашим спортом Запад, я бы не вышел под нейтральным флагом»
Олимпийский призер Дмитрий Носов объяснил, почему не выступал бы под нейтральным флагом.
Ранее Международная федерация дзюдо решила допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.
«Однозначно говорить об этом вопросе сложно. Понимаю спортсменов, которые всю жизнь идут к Олимпийским играм, но это уже не тот спорт, что был раньше.
Когда нас отстранили из-за допингового скандала, участие под нейтральным флагом было еще объяснимо, но сейчас все поменялось.
С одной стороны, нас могут дисквалифицировать, с другой, вообще выходить и выступать на таких условиях, по моему мнению, некрасиво.
Я считаю, что нам нужно создать параллельные международные организации, неполитизированную альтернативу МОК (Международному олимпийскому комитету) и переманить всех туда.
Скажу так, в условиях СВО и того, что делает с нашим спортом Запад, я бы не вышел сейчас выступать под нейтральным флагом», – сказал бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо и бывший депутат Госдумы.
Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
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А мне зимой холодно и противно, хочу, чтобы у нас климат был, как на Бали. Я считаю, что нужно создать параллельное Солнце и пусть оно греет нас круглый год одинаково.
Примерно такая же логика, не знаю, что же может пойти не так.
P. S. Я ж так понимаю, ничего сложного в этом нет? Ведь нет же?
Мы и раньше могли, но доброта русской души не имеет предела, и мы давали шанс западным партнерам существовать вместе. Но теперь все красные линии пройдены, и мы, наконец, создадим альтернативу вообще всему, а они просто загнутся и сдохнут.
Гойда, братья!
Расскажешь потом..
Нужно еще лет 10 потерпеть и сплотиться плотнее.