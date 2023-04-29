Дмитрий Носов: «Нужно создать альтернативу МОК и переманить всех туда. В условиях СВО и того, что делает с нашим спортом Запад, я бы не вышел под нейтральным флагом»

Олимпийский призер Дмитрий Носов объяснил, почему не выступал бы под нейтральным флагом.

Ранее Международная федерация дзюдо решила допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Однозначно говорить об этом вопросе сложно. Понимаю спортсменов, которые всю жизнь идут к Олимпийским играм, но это уже не тот спорт, что был раньше.

Когда нас отстранили из-за допингового скандала, участие под нейтральным флагом было еще объяснимо, но сейчас все поменялось.

С одной стороны, нас могут дисквалифицировать, с другой, вообще выходить и выступать на таких условиях, по моему мнению, некрасиво.

Я считаю, что нам нужно создать параллельные международные организации, неполитизированную альтернативу МОК (Международному олимпийскому комитету) и переманить всех туда.

Скажу так, в условиях СВО и того, что делает с нашим спортом Запад, я бы не вышел сейчас выступать под нейтральным флагом», – сказал бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо и бывший депутат Госдумы.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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