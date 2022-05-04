Денис Лебедев – о телефонном разговоре с Путиным: «Я стоял стойке смирно и слушал»

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев рассказал о телефонном звонке от президента России Владимира Путина.

По словам Лебедева, Путин позвонил ему после поединка с , который россиянин проиграл, но из-за проваленного допинг-теста панамца бой был признан несостоявшимся.

«Слышу: «Добрый день. Денис, ты боец». Я уже не помню всех слов. Это был разговор двухминутный, но я услышал слова поддержки: «Мы смотрели, видели, что дрался до конца. Молодец. Я пришлю людей, мы обязательно о тебе позаботимся».

Я за секунду вскочил с кровати, как будто не было этого сотрясения, ничего. Я стоял по стойке смирно и разговаривал, говорил: «Владимир Владимирович, очень приятно».

До этого я ни разу не разговаривал с президентом, только видел его в новостях и во время поздравления с Новым годом», – сказал Лебедев.

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