Глава Минцифры предложил Путину применять идентификацию граждан по смартфону для бесплатного проезда, приведя в пример Fan ID: «Все это работает, как вы знаете»

Глава Минцифры высказался о Fan ID на совещании с .

Максут Шадаев во время совещания президента России с членами правительства предложил Путину применять идентификацию граждан по смартфону для бесплатного проезда и привел в пример паспорт болельщика.

«У нас в рамках нескольких проектов – прежде всего это борьба с COVID, «Пушкинская карта» и «Паспорт болельщика» – в принципе апробирована технология безопасной идентификации граждан с помощью смартфона. Здесь регуляторы все согласовали, все это работает, как вы знаете.

Нам кажется, что эту практику можно ограниченно распространить на другие бытовые ситуации, например, на подтверждение права бесплатного проезда, права применения скидок при покупке в магазине, на подтверждение возраста при покупке определенных товаров – в общем, там, где паспорт бумажный не всегда удобно показывать.

Нам кажется, что технология работает, и мы с Сергеем Семеновичем [Собяниным] обсудили, что, конечно, было бы здорово в Москве провести такой «пилот». Если будет ваше поручение, мы отработаем с регуляторами возможность расширения применения смартфонов для таких простых бытовых ситуаций», – сказал Шадаев.

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