Гребенкин без очков в 5-м матче подряд: 2 хита и «минус 2» за 9:45 против «Айлендерс». У него 1+2 в 14 играх в сезоне
Никита Гребенкин остался без очков в 5-м матче подряд.
Форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:3 Б).
В текущем сезоне у 22-летнего россиянина 3 (1+2) балла в 14 играх при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 9:41.
Сегодня Гребенкин (9:45, «минус 2») применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости