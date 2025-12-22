У «Шанхая» всего одна победа за месяц в КХЛ. 1.70 – проиграют «Спартаку» на своем льду

«Шанхай Дрэгонс» встретится со «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ.

Китайский клуб победил лишь в 1 из 8 последних матчей в лиге. Кроме того, «Шанхай» уступил в 2 из 3 встреч против «Спартака» в этом сезоне.

Букмекеры считают гостей фаворитами встречи за 1.70. На победу «Шанхая» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.15.

Игра пройдет 22 декабря и начнется в 19:30 мск.