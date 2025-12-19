«Трактор» обменяет Дер-Аргучинцева в «Динамо» на Джиошвили (Артур Хайруллин)
«Трактор» и «Динамо» планируют обмен форвардами.
«Трактор» обменяет Семена Дер-Аргучинцева в «Динамо» на Максим Джиошвили.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Трактор» и «Динамо» делают мощный обмен. Дер-Аргучинцев едет в «Динамо», Джиошвили – в «Трактор». Но кто выиграл? На первый взгляд, обмен равноценный. «Трактор» становится еще габаритнее, а «Динамо» – чуть помастеровитее», – написал Хайруллин.
Нападающий Джиошвили записал на свой счет 9 (3+6) баллов в 36 играх нынешнего сезона.
В активе форварда Дер-Аргучинцева 23 (2+21) балла в 33 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
