«Трактор» обменяет Дер-Аргучинцева в «Динамо» на Джиошвили (Артур Хайруллин)

«Трактор» и «Динамо» планируют обмен форвардами.

«Трактор» обменяет Семена Дер-Аргучинцева в «Динамо» на Максим Джиошвили.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Трактор» и «Динамо» делают мощный обмен. Дер-Аргучинцев едет в «Динамо», Джиошвили – в «Трактор». Но кто выиграл? На первый взгляд, обмен равноценный. «Трактор» становится еще габаритнее, а «Динамо» – чуть помастеровитее», – написал Хайруллин.

Нападающий Джиошвили записал на свой счет 9 (3+6) баллов в 36 играх нынешнего сезона.

В активе форварда Дер-Аргучинцева 23 (2+21) балла в 33 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
