Минтюков набрал 1+1 в матче с «Сент-Луисом» и стал 1-й звездой. У защитника «Анахайма» 6 очков в 24 играх в сезоне

Павел Минтюков набрал 1+1 в матче с «Сент-Луисом» и стал 1-й звездой.

Защитник «Анахайма » Павел Минтюков забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (4:1).

22-летний россиянин, чей гол в итоге стал победным, был признан первой звездой встречи. В текущем сезоне у него 6 (2+4) очков в 24 играх при полезности «+3».

Сегодня Минтюков (20:42, «+2») реализовал 1 из 3 бросков в створ. Также в его активе 2 блока и 2 перехвата при 3 потерях.